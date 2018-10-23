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      В Москве экстренно госпитализировали певицу Лободу

      802 Читати новину українською
      Светлана Лобода
      Светлана Лобода / ria.ru

      Популярную певицу Светлану Лободу, которая часто посещает Россию, экстренно госпитализировали в Москве с болями в районе живота.

      Об этом сообщило издание StarHit.

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      Отмечается, что 36-летнюю артистку доставили в одну из московских больниц с сильными болями в животе. На данный момент певицу обследуют врачи, решается вопрос о возможной операции.

      Издание отмечает, что диагноз пока неизвестен, но состояние певицы оценивают как средней тяжести.

      Как заявила "Комсомольская правда" певицу госпитализировали с подозрением на обструкцию почки.

      Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки. Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало,
      – говорится в сообщении.

      С афиши артистки в Instagram известно, что 25, 26 и 28 октября в Москве должны были состояться ее концерты.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #SUPERSTARSHOW#25#26#28#Крокусы#soldout @crocuscityhall#msk

      Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

       

      Теги: LifeStyle Светлана Лобода
      Источник: 24 Канал
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