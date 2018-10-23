В Москве экстренно госпитализировали певицу Лободу

Популярную певицу Светлану Лободу, которая часто посещает Россию, экстренно госпитализировали в Москве с болями в районе живота.

Об этом сообщило издание StarHit.

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Отмечается, что 36-летнюю артистку доставили в одну из московских больниц с сильными болями в животе. На данный момент певицу обследуют врачи, решается вопрос о возможной операции.

Издание отмечает, что диагноз пока неизвестен, но состояние певицы оценивают как средней тяжести.

Как заявила "Комсомольская правда" певицу госпитализировали с подозрением на обструкцию почки.

Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки. Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало,

– говорится в сообщении.

С афиши артистки в Instagram известно, что 25, 26 и 28 октября в Москве должны были состояться ее концерты.