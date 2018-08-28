В Одессе девушка устроила стрельбу возле "МакДональдса"

Во вторник, 28 августа, в Одессе девушка, которая находилась в неадекватном состоянии, устроил стрельбу возле ресторана "МакДональдс". Из-за состояния девушки ее пришлось госпитализировать.

Об этом в эфире 112 Украина рассказал советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Этот конфликт возле ресторана "МакДональдс" произошел в компании, которая отдыхала в "Аркадии" и в утреннее время возвращалась домой. В результате конфликта между мужчиной и 22-летней девушкой последняя совершила несколько выстрелов в заднее стекло автомобиля из травматического оружия, принадлежащего этому мужчине", – рассказал Форостяк.

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При этом он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации этих событий.

"Сведения о событии пока еще не внесены в ЕРДР, но решается вопрос, есть ли в действиях признаки хулиганства или еще какие-то правонарушения, например, умышленное нанесение телесных повреждений. Экспертиза состояния была сделана. Но у нас до момента внесения данных в ЕРДР эти данные не предоставляются даже полицейским", – рассказал советник главы полиции области.

Видео комментария начальницы пресс-службы Нацполиции Одесской области Любви Гордиевский