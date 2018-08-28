Стрельба во Флориде: нападавший имел проблемы с психическим здоровьем

Гражданин США Дэвид Катз, который устроил стрельбу во время кибертурнира по игре Madden 19 во Флориде, страдал от психического расстройства.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Согласно информации агентства, в подростковом возрасте Катз дважды попадал в психиатрическое учреждение, где медики назначали ему антипсихотические препараты и антидепрессанты.

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Соответствующая информация содержалась в документах о разводе родителей Катза. В документах также говорится, что родители так и не смогли договориться как заботиться о ребенке. Отец Катза утверждал, что мать подростка преувеличивает симптомы его психического состояния.

Напомним, 26 августа в штате Флорида в городе Джэксонвилл мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре во время компьютерного турнира по игре в американский футбол Madden Championship Series.

Жертвами стрельбы во Флориде стали 2 человека.