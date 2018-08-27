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Стрельба во Флориде: полиция уточнила число убитых

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В результате стрельбы во время киберсоревнований в комплексе Jacksonville Landing Джексонвиль погибли двое людей.

Об этом сообщило издание Корреспондент.

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24 Канал ранее сообщал, что 26 августа 2018 года во Флориде в городе Джексонвилл неизвестные устроили стрельбу в развлекательном центре во время компьютерного турнира по игре в американский футбол Madden Championship Series. Известно, что стрельбу устроил мужчина, который проиграл в этом кибертурнире. Сообщалось, что жертвами инцидента стали 4 человека, еще 11 получили ранения.

Шериф американского города Джексонвилла Майк Уильямс сообщил, что информация о гибели четырех человек в результате стрельбы во время киберсоревнований в комплексе Jacksonville Landing оказалась недостоверной.

По уточненным данным, сотрудники полиции обнаружили на месте стрельбы тела трех человек. Один из них был подозреваемый, который покончил с собой. Таким образом, жертвами стрельбы стали двое, еще 11 получили огнестрельные ранения, причем, двое из них самостоятельно добрались до больницы,
– рассказал шериф.

Очевидец события, а также участник турнира, подтвердили информацию о том, что стрелок, убив несколько человек, наложил на себя руки.

Теги: Новости США Оружие Стрельба на кибертурнире во Флориде Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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