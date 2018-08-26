Во Флориде устроили стрельбу в развлекательном центре: есть жертвы

В воскресенье, 26 августа, в американском штате Флорида в городе Джексонвилл неизвестные устроили стрельбу. Инцидент произошел в развлекательном центре, полиция призвала избегать места происшествия, пока не установлена безопасность.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте офиса местного шерифа.

"Массовая стрельба в Джексонвилл Лендинг. Не приближайтесь к этому месту. Территория не является безопасной на данный момент. Не подходите!", – говорится в сообщении.

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Фото с места стрельбы во Флориде

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

Местные СМИ сообщают о 4 погибших и 11 раненых. Полиция подтвердила, что есть погибшие и много пострадавших, однако точных цифр пока не назвала.

Впоследствии полиция сообщила о том, что один подозреваемый убит. Пока неизвестно, есть ли еще один подозреваемый в стрельбе.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

Офис шерифа также сообщил, что многие из посетителей развлекательного центра спрятались в разных укрытиях. Людям посоветовали не покидать этих мест, призвав звонить 911, чтобы сообщить о месте своего пребывания.

"Мы найдем вас. Пожалуйста, не убегайте", – подчеркнули полицейские.