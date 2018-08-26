У Флориді влаштували стрілянину в розважальному центрі: є жертви

У неділю, 26 серпня, в американському штаті Флорида у міста Джексонвіль невідомі влаштували стрілянину. Інцидент трапився у розважальному центрі, поліція закликала уникати місце події, допоки не встановлено безпеку.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті офісу місцевого шерифа.

"Масова стрілянина у Джексонвіль Лендінг. Не наближайтеся до цього місця. Територія не є безпечною на цей момент. Не підходьте! ", – мовиться у повідомленні.

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Фото з місця стрілянини у Флориді

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 4 загиблих та 11 поранених. Поліція підтвердила, що є загиблі та багато постраждалих, проте точних цифр поки що не назвала.

Згодом поліція повідомила про те, що одного підозрюваного вбито. Наразі невідомо, чи є ще один підозрюваний у стрілянині.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

Офіс шерифа також повідомив, що багато з відвідувачів розважального центру заховалися у різних укриттях. Людям порадили не покидати цих місць, закликавши телефонувати 911, щоб сповістити про місце свого перебування.

"Ми знайдемо вас. Будь ласка, не тікайте", – наголосили поліцейські.