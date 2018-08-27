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Стрілянина у Флориді: поліція уточнила кількість вбитих

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Внаслідок стрілянини під час кіберзмагань в комплексі Jacksonville Landing в Джексонвіллі загинули двоє людей.

Про це повідомило видання Кореспондент.

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24 Канал раніше повідомляв, що 26 серпня 2018 року у Флориді в місті Джексонвілл невідомі влаштували стрілянину в розважальному центрі під час комп'ютерного турніру з гри в американський футбол Madden Championship Series. Відомо, що стрілянину влаштував чоловік, який програв у цьому кібертурнірі. Повідомлялося, що жертвами інциденту стали 4 людей, ще 11 зазнали поранень.

Шериф американського міста Джексонвілла Майк Вільямс повідомив, що інформація про загибель чотирьох осіб в результаті стрілянини під час кіберзмагань в комплексі Jacksonville Landing виявилася недостовірною.

За уточненими даними, співробітники поліції виявили на місці стрілянини тіла трьох осіб. Один з них був підозрюваний, який покінчив з собою. Таким чином, жертвами стрілянини стали двоє, ще 11 отримали вогнепальні поранення, причому, двоє з них самостійно доїхали до лікарні,
– розповів шериф.

Очевидець події, а також учасник турніру, підтвердили інформацію про те, що стрілець, убивши кілька людей, наклав на себе руки.

Теги: Новини США Стрілянина на кібертурнірі у Флориді Кримінальні новини Зброя
Джерело: 24 Канал
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