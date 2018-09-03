В Одессе "изоржавело" море: экологи ищут причину

Отдыхающих Одессы напугал цвет моря и маслянистая пленка, которой оно покрылось. Очевидцы говорят, что видели "ржавое море" на пляжах в Каролино-Бугазе, Санжейке, Грибовке, Лузановке и на Фонтанке.

Об этом сообщает 048.ua.

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Отмечается, что выбросы, похожие на использованное масло и ржавчину, заметили в Одессе и на одесских курортах. Отдыхающие в разгар "бархатного" сезона оставляют популярные местные пляжи.

Это смывки с танкера. Скорее всего, какой-то продуктовоз сделал сброс. Это не может идти со дна, так как смазка – всегда на поверхности из-за своей плотности. А еще это пятно очень напоминает пальмовое масло,

– написал в соцсетях одессит Алексей Лагута.

Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря уже прокомментировала событие.

Известно, что отборы воды проводились в Лузановке.

"Речь идет о разливе мазута, масла или увеличении отмерших водорослей. Утром 4 сентября будем уже иметь результаты", – сообщила исполняющая обязанности директора Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря Ольга Филина.

По ее словам, на прошлой неделе в море неподалеку от пляжа Лузановка специалисты-экологи обнаружили в отобранных пробах воды превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, сероводорода и железа. Также было установлены сниженные концентрации кислорода.