В оккупированном Севастополе произошло ДТП с участием военного грузовика: фото

В аннексированном Россией Крыму произошла очередная авария с участием военной техники. Так, военный грузовик протаранил гражданский легковой автомобиль. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Инцидент произошел на Фиолентовском шоссе неподалеку от стрелкового авторынка. Легковой автомобиль ВАЗ-2109 по неизвестным причинам развернуло на дороге. В гражданское авто врезался российский военный грузовик "Урал". Об этом сообщает ряд крымских СМИ и очевидцы ДТП в соцсетях.

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Военная техника протаранила ВАЗ со стороны, где размещается водитель. О пострадавших или раненых в результате ДТП не сообщается.

Военный грузовик протаранил гражданский легковой автомобиль

Отметим, что это далеко не первое ДТП в оккупированном Крыму с участием военной техники. Так, к примеру, 22 февраля на трассе Симферополь – Керчь произошла авария с грузовым автомобилем КамАЗ, который перевозил российскую артиллерийскую самоходную установку, и легковым автомобилем Lada Largus. В результате этой аварии погиб водитель легковушки.

Из-за аварии на Фиолентовском шоссе образовались многочисленные пробки

Военная техника на дорогах аннексированного Крыма – не новинка. В сети часто появляются фото целых колонн военной техники, которую перебрасывают из одного крымского города в другой. Также в 2019 году россияне начали активно переправлять на территорию аннексированного полуострова самолеты-истребители. Кроме этого, оккупанты анонсируют и уже проводят много военных учений в Крыму.