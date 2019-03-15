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      В оккупированном Севастополе произошло ДТП с участием военного грузовика: фото

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      ДТП с военной техникой в Севастополе
      ДТП с военной техникой в Севастополе / Фото из соцсетей

      В аннексированном Россией Крыму произошла очередная авария с участием военной техники. Так, военный грузовик протаранил гражданский легковой автомобиль. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

      Инцидент произошел на Фиолентовском шоссе неподалеку от стрелкового авторынка. Легковой автомобиль ВАЗ-2109 по неизвестным причинам развернуло на дороге. В гражданское авто врезался российский военный грузовик "Урал". Об этом сообщает ряд крымских СМИ и очевидцы ДТП в соцсетях.

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      Военная техника протаранила ВАЗ со стороны, где размещается водитель. О пострадавших или раненых в результате ДТП не сообщается.

      Военный грузовик протаранил гражданский легковой автомобиль

      Отметим, что это далеко не первое ДТП в оккупированном Крыму с участием военной техники. Так, к примеру, 22 февраля на трассе Симферополь – Керчь произошла авария с грузовым автомобилем КамАЗ, который перевозил российскую артиллерийскую самоходную установку, и легковым автомобилем Lada Largus. В результате этой аварии погиб водитель легковушки.

      автомобіль військова вантажівка Крим ДТП

      Из-за аварии на Фиолентовском шоссе образовались многочисленные пробки

      Военная техника на дорогах аннексированного Крыма – не новинка. В сети часто появляются фото целых колонн военной техники, которую перебрасывают из одного крымского города в другой. Также в 2019 году россияне начали активно переправлять на территорию аннексированного полуострова самолеты-истребители. Кроме этого, оккупанты анонсируют и уже проводят много военных учений в Крыму.

      российские оккупанты перебрасывают военную технику в крым: хроника событий
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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