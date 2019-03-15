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      В окупованому Севастополі сталася ДТП за участю військової вантажівки: фото

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      ДТП із військовою технікою в Севастополі
      ДТП із військовою технікою в Севастополі / Фото із соцмереж

      В анексованому Росією Криму сталася чергова аварія за участю військової техніки. Так, військова вантажівка протаранила цивільний легковий автомобіль. Про постраждалих внаслідок ДТП не повідомляється.

      Інцидент трапився на Фіолентовському шосе неподалік від Стрілецького авторинку. Легковий автомобіль ВАЗ-2109 із невідомих причин розвернуло на дорозі. У цивільне авто врізалась російська військова вантажівка "Урал". Про це інформує низка кримських ЗМІ та очевидці ДТП у соцмережах.

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      Військова техніка протаранила ВАЗ з боку, де розміщується водій. Про потерпілих чи поранених в результаті автопригоди не повідомляється.


      Військова вантажівка протаранила цивільний легковий автомобіль

      Зазначимо, що це – далеко не перша ДТП в окупованому Криму за участю військової техніки. Так, приміром, 22 лютого на трасі Сімферополь – Керч трапилась аварія з вантажним автомобілем КамАЗ, який перевозив російську артилерійську самохідну установку, і легковим автомобілем Lada Largus. В результаті цієї аварії загинув водій легковика.

      автомобіль військова вантажівка Крим ДТП
      Через аварію на Фіолентовському шосе утворилися численні затори

      Військова техніка на дорогах анексованого Криму – не новинка. У мережі часто з’являються фото цілих колон військової техніки, яку перекидають із одного кримського міста в інше. Також у 2019 році росіяни почали активно переправляти на територію анексованого півострова літаки-винищувачі. Окрім цього, окупанти анонсують та вже проводять багато військових навчань у Криму.

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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