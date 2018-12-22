В России заявили, что Украина осуществляет против них агрессию

В Министерстве иностранных дел России призвали официальный Киев прекратить "планомерные агрессивные действия". Такими здесь считают, недавний инцидент вблизи Керченского пролива, в результате чего были захвачены в плен 24 украинских военных моряка, и введение в Украине военного положения.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел страны-агрессора, которое появилось на официальном сайте ведомства.

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Рассчитываем, что руководство Украины наконец прислушивается к голосу разума и прекратит планомерные агрессивные действия в отношении Российской Федерации. Рассматриваем недавний инцидент в Азовском море как акт преднамеренного провокации. Призываем украинское правительство при осуществлении судоходства в указанной акватории ориентироваться на положения Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива,

– отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве Лаврова осудили введения военного положения в Украине, заявив, что происходит это под надуманным предлогом.

"Считаем недопустимым нарушение прав и свобод граждан в угоду политическим и электоральным интересам правящей власти", – отметили в МИД РФ.

Напомним, недавно во время большой пресс-конференции хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что Украина на Азове осуществила "провокацию" , чтобы перед президентскими выборами рейтинги действующего гаранта страны Петра Порошенко выросли.

Что произошло в Керченском проливе? 25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.