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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      У Росії заявили, що Україна здійснює проти них агресію

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      У Лаврова вважають , що Україна здійснює агресію проти Росії
      У Лаврова вважають , що Україна здійснює агресію проти Росії / Соцмережі

      У Міністерстві закордонних справ Росії закликали офіційний Київ припинити "планомірні агресивні дії". Такими тут вважають, нещодавній інцидент поблизу Керченської протоки, внаслідок чого було захоплено у полон 24 українських військових моряків, і запровадження в Україні воєнного стану.

      Про це мовиться у коментарі Міністертсва закордонних справ країни-агресора, що з’явилося на офіційному сайті відомства.

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      Розраховуємо, що керівництво України нарешті дослухається голосу розуму та припинить планомірні агресивні дії щодо Російської Федерації. Розглядаємо недавній інцидент в Азовському морі як акт навмисного провокації. Закликаємо український уряд під час здійснення судноплавства у зазначеній акваторії орієнтуватися на положення Договору між Україною та Російською Федерацією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки,
      – наголосили у міністерстві.

      Крім того, у відомстві Лаврова засудили запровадження воєнного стану в Україні, заявивши, що відбувається це під надуманим приводом.

      "Вважаємо неприпустимим порушення прав і свобод громадян на догоду політичним і електоральним інтересам правлячої влади", – наголосили у МЗС РФ.

      Нагадаємо, нещодавно під час великої прес-конференції господар Кремля Володимир Путін заявив, що Україна на Азові здійснила "провокацію", аби перед президентськими виборами рейтинги чинного гаранта країни зросли.

      Що сталось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      якими ще заявами відзначалися у Росії щодо конфлікту на Азові:
      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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