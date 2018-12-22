У Росії заявили, що Україна здійснює проти них агресію

У Міністерстві закордонних справ Росії закликали офіційний Київ припинити "планомірні агресивні дії". Такими тут вважають, нещодавній інцидент поблизу Керченської протоки, внаслідок чого було захоплено у полон 24 українських військових моряків, і запровадження в Україні воєнного стану.

Про це мовиться у коментарі Міністертсва закордонних справ країни-агресора, що з’явилося на офіційному сайті відомства.

Читайте також: Росія нарощує війська в Азовському морі, – Полторак

Розраховуємо, що керівництво України нарешті дослухається голосу розуму та припинить планомірні агресивні дії щодо Російської Федерації. Розглядаємо недавній інцидент в Азовському морі як акт навмисного провокації. Закликаємо український уряд під час здійснення судноплавства у зазначеній акваторії орієнтуватися на положення Договору між Україною та Російською Федерацією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки,

– наголосили у міністерстві.

Крім того, у відомстві Лаврова засудили запровадження воєнного стану в Україні, заявивши, що відбувається це під надуманим приводом.

"Вважаємо неприпустимим порушення прав і свобод громадян на догоду політичним і електоральним інтересам правлячої влади", – наголосили у МЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно під час великої прес-конференції господар Кремля Володимир Путін заявив, що Україна на Азові здійснила "провокацію", аби перед президентськими виборами рейтинги чинного гаранта країни зросли.

Що сталось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.