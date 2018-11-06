В торговом центре в Днепре автомат для печати фото начал показывать порно

4 ноября в Днепре в ТРЦ "Мост-Сити" автомат для печати фото, будка которого находится у всех на виду на втором этаже торгового центра, начал показывать порно.

Об этом сообщило издание "Информатор".

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Отмечается, что в какой-то момент на экране терминала вместо стандартного окна входа в Instagram, появилось порно видео.

По словам представителей торгового центра, в будке автомате PhotoBoom можно напечатать фото как с Instagram, так и с Facebook, поэтому, вероятно, кто-то запустил ролик именно со второй социальной сети. Сейчас все доступы к приложениям закрыты. В ближайшее время получить доступ к социальным сетям через автомат печати фотографий невозможно, но продлится это, по словам представителей торгового центра, недолго.