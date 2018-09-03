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В Турции инфляция побила рекорд за 15 лет: как изменились цены

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Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня за 15 лет
Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня за 15 лет / Фото из открытых источников

Из-за обвала лиры в августе 2018 года уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки в 17,9 процента.

Об этом сообщает AFP.

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Цены производителей в Турции в августе взлетели на более чем 32% в годовом выражении и на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это наибольший прирост с конца 2003 года, когда в июле инфляция составила 15,85%.

На продукты питания и безалкогольные напитки цены выросли на 19,75%. Больше всего ощущается повышение цен на транспорт – 27,13%.

Рейтинговые агентства призывают Центральный банк Турции повысить процентные ставки. Отказ Центробанка сделать это вызывал сомнения в независимости институции.

Центральный банк Турции объявил, что готов корректировать денежно-кредитную политику на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября, чтобы сдержать связанные с инфляцией риски.

10 августа президент Турции Реджеп Эрдоган призвал турок менять иностранную валюту и золото на валюту страны – турецкую лиру. Он анонсировал, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами.

хроника событий

 

Теги: Новости Турции Цены Инфляция
Источник: 24 Канал
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