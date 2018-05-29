12:39
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Украине нет лекарств от ботулизма

80 Читати новину українською
В Украине нет сыворотки от ботулизма
В Украине нет сыворотки от ботулизма / Ілюстративне фото

Нас сегодня в Украине нет сыворотки от ботулизма. Кроме отсутствия лекарств, в Украине также полностью нет возможности самостоятельно производить сыворотку от ботулизма.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал гендиректор "Центра общественного здоровья МЗ" Владимир Курпита.

"В Украине не существует собственного производства сывороток от ботулизма. В принципе, в мире мало стран, где они выпускаются, поскольку это лекарственное вещество очень сложно производить в неизменном качестве, поэтому ее производят небольшими партиями", – пояснил Курпита.

Читайте также: Вспышка ботулизма в Украине: причины, симптомы и карта распространения

Он также отметил, что закупка сывороток никогда не была задачей Министерства здравоохранения.

Ведомство никогда за всю историю существования независимой Украины не покупало эту продукцию. Ее всегда покупали местные органы власти за средства областных бюджетов, как правило, в России. Когда в Украине начался конфликт с Россией, закупки прекратились,
– рассказал гендиректор "Центра общественного здоровья МОЗ" .

Курпита добавил, что в 2018 году МОЗ впервые направило часть средств, которые заложены в государственном бюджете на приобретение лекарств, на приобретение сывороток. На это будет потрачено более 40 миллионов гривен.

Что такое ботулизм? Болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризующаяся тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Заражение человека ботулизмом происходит при употреблении продуктов животного и растительного происхождения: загрязненных клостридиями фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, через колбасы, ветчину, копченую рыбу.

Теги: Здоровье Новости Украины Медицина Министерство здравоохранения Украины Ботулизм
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук