В Украине нет лекарств от ботулизма

Нас сегодня в Украине нет сыворотки от ботулизма. Кроме отсутствия лекарств, в Украине также полностью нет возможности самостоятельно производить сыворотку от ботулизма.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал гендиректор "Центра общественного здоровья МЗ" Владимир Курпита.

"В Украине не существует собственного производства сывороток от ботулизма. В принципе, в мире мало стран, где они выпускаются, поскольку это лекарственное вещество очень сложно производить в неизменном качестве, поэтому ее производят небольшими партиями", – пояснил Курпита.

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Он также отметил, что закупка сывороток никогда не была задачей Министерства здравоохранения.

Ведомство никогда за всю историю существования независимой Украины не покупало эту продукцию. Ее всегда покупали местные органы власти за средства областных бюджетов, как правило, в России. Когда в Украине начался конфликт с Россией, закупки прекратились,

– рассказал гендиректор "Центра общественного здоровья МОЗ" .

Курпита добавил, что в 2018 году МОЗ впервые направило часть средств, которые заложены в государственном бюджете на приобретение лекарств, на приобретение сывороток. На это будет потрачено более 40 миллионов гривен.

Что такое ботулизм? Болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризующаяся тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Заражение человека ботулизмом происходит при употреблении продуктов животного и растительного происхождения: загрязненных клостридиями фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, через колбасы, ветчину, копченую рыбу.