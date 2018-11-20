В Украине запретили популярный физраствор из-за необычного случая

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение раствора для инфузий "Натрия хлорид".

Соответствующая информация появилась в реестре документов по качеству лекарств, который размещен на официальном сайте Гослекслужбы.

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Согласно обнародованному документу, говорится о серии 191767 лекарственного средства "Натрия хлорид", производства компании "Галичфарм". Выпускается он в стеклянных бутылках емкостью 200 миллилитров (1 миллилитр раствора содержит 9 мг натрия хлорида).

В Украине временно запретили раствор для инфузий "Натрия хлорид" производства "Галичфарм"

Добавим, что основанием для временного запрета стал случай непредвиденных побочных реакций во время применения этого лекарства, о чем сообщил Гослекслужбе Государственный экспертный центр Минздрава.

Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Натрия хлорид", раствор для инфузий, 9 мг/миллилитров по 200 миллилитров в стеклянных бутылках, серии 191767, производства ПАО "Галичфарм", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно проверить наличие вышеуказанной серии лекарственного средства. В случае выявления указанного препарата принять меры по изъятию его из обращения путем помещения в карантин,

– отмечается в распоряжении Гослекслужбы.

Напомним, недавно Гослекслужба также временно запретила лекарственное средство "Глицин" производства ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики", которое зарегистрировано в России.

Для чего применяют лекарственное средство "Натрия хлорид"? Он нормализует водно-солевой баланс и ликвидирует дефицит жидкости в организме человека. 0,9% раствор натрия хлорида также улучшает перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мероприятий при массивных кровопотерях и тяжелых формах шока. Кроме того, это лекарство имеет дезинтоксикационный эффект вследствие кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.



Следовательно, применяют его для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мероприятий интенсивной терапии, как растворитель других совместимых лекарственных средств. В то же время "Натрия хлорид" можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.

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