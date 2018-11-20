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      В Украине запретили популярный физраствор из-за необычного случая

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      В Украине временно запретили применение лекарственного средства "Натрия хлорид"
      В Украине временно запретили применение лекарственного средства "Натрия хлорид" / Соцсети

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение раствора для инфузий "Натрия хлорид".

      Соответствующая информация появилась в реестре документов по качеству лекарств, который размещен на официальном сайте Гослекслужбы.

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      Согласно обнародованному документу, говорится о серии 191767 лекарственного средства "Натрия хлорид", производства компании "Галичфарм". Выпускается он в стеклянных бутылках емкостью 200 миллилитров (1 миллилитр раствора содержит 9 мг натрия хлорида).

      Натрію хлорид. Галичфарм, Україна, заборона, медицина, ліки

      В Украине временно запретили раствор для инфузий "Натрия хлорид" производства "Галичфарм"

      Добавим, что основанием для временного запрета стал случай непредвиденных побочных реакций во время применения этого лекарства, о чем сообщил Гослекслужбе Государственный экспертный центр Минздрава.

      Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Натрия хлорид", раствор для инфузий, 9 мг/миллилитров по 200 миллилитров в стеклянных бутылках, серии 191767, производства ПАО "Галичфарм", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно проверить наличие вышеуказанной серии лекарственного средства. В случае выявления указанного препарата принять меры по изъятию его из обращения путем помещения в карантин,
      – отмечается в распоряжении Гослекслужбы.

       

      Напомним, недавно Гослекслужба также временно запретила лекарственное средство "Глицин" производства ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "Биотики", которое зарегистрировано в России.

      Для чего применяют лекарственное средство "Натрия хлорид"? Он нормализует водно-солевой баланс и ликвидирует дефицит жидкости в организме человека. 0,9% раствор натрия хлорида также улучшает перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мероприятий при массивных кровопотерях и тяжелых формах шока. Кроме того, это лекарство имеет дезинтоксикационный эффект вследствие кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.

      Следовательно, применяют его для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мероприятий интенсивной терапии, как растворитель других совместимых лекарственных средств. В то же время "Натрия хлорид" можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Лекарства Медицина Здоровье
      Источник: 24 канал
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