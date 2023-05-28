Вадим был лучиком: на Черкасщине попрощались с нацгвардейцем, которого сбил на блокпосту судья

В Черкасской области попрощались с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого 26 мая сбил насмерть автомобиль судьи Алексея Тандыра. Бойцу на момент смерти было всего 23 года.

В родном городе Вадима Бондаренко побывала корреспондентка Виктория Прокопчук, которая в эфире телемарафона рассказала о прощании с нацгвардейцем, пишет 24 Канал. По ее словам, возле дома бойца коридор из живых цветов и венков.

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Мать погибшего нацгвардейца до сих пор не может осознать горе

По обе стороны дороги, которая ведет к дому Вадима Бондаренко, выстроились соседи, друзья и родственники с цветами в руках. Таким образом, близкие Бондаренко сделали живой коридор, чтобы встретить тело бойца, которого сбил автомобиль судьи.

В Черкасской области попрощались с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко: смотрите видео

Как рассказала журналистка, о семье и погибшем Вадиме говорят только добрые слова.

Он всегда был хорошим, жизнерадостным, таким лучиком. Со всеми общался. Он не был конфликтным. Был замечательным человеком,

– сказала его одноклассница.

Одна из женщин, пришедшая попрощаться с нацгвардейцем, со слезами отметила, что "он никому ничего плохого не сделал, а ему сделали".

Елена, мать погибшего, по словам журналистки, еще не осознает горе. Женщина говорит, что не может понять горя, пока не увидит тело сына. Елена сильно плачет и не может ничего сказать.

У Вадима осталась жена и трое детей – 2 старших детей от первого брака его жены и 2-летняя девочка. По словам семьи Вадима Бондаренко, судья Алексей Тандыр, подозреваемый в ДТП, не обращался к семье.

Прощание с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко состоялось в городе Тальное, что в Черкасской области. На прощание пришло около тысячи горожан и побратимы военнослужащего.

Прощание с Вадимом Бондареном / Фото Ольга Косенко, "Мы-Украина"

Прощание с Вадимом Бондареном: смотрите видео

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