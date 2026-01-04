Защищал Родину до последнего вздоха: на войне погиб лучанин Вадим Кравчук

Российская агрессия приносит страшные потери для Украины. Недавно печальные новости всколыхнули Волынь. На фронте отдал свою жизнь лучанин Вадим Кравчук.

Трагическое известие сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук, передает 24 Канал.

К теме Стал на защиту Украины еще в 2016 году: в Донецкой области погиб доброволец Алексей Сабат

Что известно о павшем бойце?

Вадима Кравчука, 11.07.1978 года рождения, призвали на военную службу на должность оператора беспилотников. Он служил в 3-м отделении 1-го взвода роты беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона.

Рядовой Кравчук Вадим Николаевич погиб 28 декабря во время выполнения боевого задания вблизи Купянска-Узлового на Харьковщине.

В субботу, 3 января, в церкви Иоанна Златоуста в Луцке состоялось отпевание военнослужащего. Похоронили Героя в секторе воинских захоронений на городском кладбище в селе Гаразджа.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память и уважение Вадиму!

Их жизни оборвались на войне