В России готовятся к введению военного положения, – СМИ

Мятеж ЧВК "Вагнера" поднял шум в России. На территории страны-террориста хотят ввести военное положение.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что россияне пытаются как можно быстрее покинуть свою страну и уже раскупили все билеты в Стамбул, Анкару и Астану.

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В России готовятся к введению военного положения

Источник в Совете Федерации заявил, что российские власти обсуждают возможность объявления в стране военного положения.

Цель этой "спецоперации" – захват власти в стране. Сейчас прорабатывается вопрос об объявлении военного положения, чтобы не допустить этого,

– сказал собеседник.

Стоит отметить, что в Москве в это время проходят мероприятия по подготовке к введению в столице комендантского часа. Кроме этого, мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация сложная. Для минимизации рисков оперативный штаб объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Работать могут только:

органы власти,

предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса,

городские службы.