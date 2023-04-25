Расследование об убийстве детей в Бахмуте: в России задержали вагнеровца, рассказавшего правду
Недавно Gulagu.net обнародовал видео с вагнеровцами, признавшимися в совершенных преступлениях в Украине. Одного из них – Азамата Улдарова – уже задержали в России.
Азамат Улдаров был задержан в Саратовской области. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России задержали вагнеровца, рассказавшего правду
Как рассказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, Улдарова задержали сотрудники МВД и доставили в районное управление Следственного комитета.
На входе в здание Следственного комитета мужчины, представившиеся наемниками ЧВК "Вагнера", несколько раз ударили по лицу Улдарова и пообещали убить.
Осечкин отметил, что Gulagu.net направил к задержанному вагнеровцу адвоката.
В России задержали Азамата Улдарова / Скриншот с видео
Что этому предшествовало
- Ранее экс-осужденный Азамат Улдаров, входившийся в ЧВК "Вагнера", рассказал, что он лично отвез 18 украинских детей в Краснодар и Саратов, где их похоронил.
- Как стало известно, Пригожин лично давал приказы о массовых убийствах мирных жителей Украины. Поэтому вагнеровцы проводили "зачистку" жилых домов на захваченной территории с убийством всех, в том числе детей.
- Вагнеровец Улдаров также рассказал о жутких подробностях расстрела украинских детей и подростков. Вероятно, самому младшему ребенку было всего 5 лет.
- Среди пленных украинцев Пригожин оставлял только девушек-снайперов, командиров взводов и командиров направлений. Из 100 человек он мог оставить только 3, а остальные ликвидировали "в ноль".
- Экс-осужденный Алексей Савичев рассказал, что тех вагнеровцев, которые отказывались выполнять приказ, пытали свои же люди. Наемников связывали пополам и отдавали ФСБшникам, после этого никто не видел.
- В феврале 2023 вагнеровцам дали приказ в Бахмуте расстрелять мирных жителей, которым от 15 и более лет. Расстреливать приказывали сразу и без слов. Тогда захватчики убили около 20 подростков, которым было всего по 15 – 17 лет.
- По словам захватчика Савичева, однажды был приказ "зачистить дом". Оккупантам было все равно, кто был в здании. Шансов выжить у тех, кто там был, не было совсем.
- Кстати, расследователи опубликовали больше данных вагнеровцев, принимавших участие в интервью. В частности, об Улдарове.