"Вагнер" снова может стать серьезной угрозой: в ISW предположили, кто возглавит наемников

ЧВК "Вагнер" может вернуться на фронт с новым руководителем. Это может оказать существенное влияние на ход полномасштабной войны в Украине.

ЧВК "Вагнера" может перейти в подчинение росгвардии или минобороны врага и снова представлять угрозу для украинских военных. Новым главой наемников может стать сын погибшего Евгения Пригожина.

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Статус "Вагнера" остается непонятным

Наемники разбросаны по нескольким странам, однако 29 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился с бывшим командующим "Вагнером" Андреем Трошевым и заявил, что он будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов. Они будут выполнять боевые задания в Украине.

Представители "Вагнера" отрицательно отреагировали на это заявление. Они предположили, что место Пригожина должен занять его 25-летний сын Павел.

В то же время, российские источники сообщили аналитикам, что Павел Пригожин не является самостоятельным игроком, а находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина.

Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским МО и что "Группа Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и действующие стандартные принципы работы,

– говорится в сводке.

Другой источник утверждает, что глава росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить членам группы "Вагнера" присоединиться к формированию как отдельному подразделению.

"Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы, подчиненные Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно", — отметили в ISW.

На основе этих данных аналитики полагают, что "Вагнер" снова может потенциально стать серьезной угрозой.

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