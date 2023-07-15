Вагнеровцы уже в Беларуси: ВСУ усилили границу

Ночью 15 июня на территорию Беларуси со стороны страны-агрессора вошла большая колонна вагнеровцев. В ГПСУ подтверждают эту информацию.

Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что трудно назвать количество прибывших в Беларусь боевиков ЧВК "Вагнера". А также он предположил, чем они будут там заниматься. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Станут инструкторами

Александр Лукашенко признавался, что очень рад тому, что вагнеровцы, имеющие боевой опыт, прибудут в Беларусь и станут инструкторами по обучению белорусских военнослужащих.

Лукашенко таким образом надеялся усилить боеспособность белорусской армии. А возможно, будут созданы общие с вагнеровцами и белорусскими военными отряды,

– отметил военный аналитик.

Он предположил, что вагнеровцы в Беларуси будут приводить себя в порядок, тренироваться и т.д. – то, что должна делать, любая военная структура после того, как она принимала участие в боевых действиях. А ЧВК "Вагнера" еще и устроили мятеж в России.

Граница под контролем

В то же время Украина использует все средства, чтобы обезопасить границу с Беларусью.

На ставке Верховного Главнокомандующего докладывал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, являющийся командиром группировки, расположенной вдоль границы с Беларусью. Там были построены дополнительные укрепления и плотно все заминировано.

Также Наев подчеркнул, что угрозы нападения со стороны Беларуси пока нет. Ведь там не сосредоточены такие силы и средства, которые могли бы существенно продвинуться. Кроме того, на границе с Беларусью местность заболочена, а дороги между реками и озерами, где можно продвинуться, полностью под контролем Сил обороны.

В то же время вагнеровцев мы вряд ли увидим на линии фронта,

– подчеркнул майор запаса.

Алексей Гетьман отметил, что, возможно, небольшая их часть подпишет контракт по минобороны России и продолжит воевать.

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Но основная группировка вероятнее всего поедет туда, где и находился ЧВК "Вагнера" до начала полномасштабного вторжения России – в страны Африки и Ближнего Востока. Там они были в статусе чего-то среднего между военной организацией и охранной структурой. В частности, в Африке вагнеровцы контролировали добычу золота и алмазов.

Что известно о перебрасывании вагнеровцев в Беларусь

"Беларускі Гаюн" сообщил, что в ночь на 15 июля на территорию Беларуси из России въехала колонна вагнеровцев. Колонна состояла из не менее 60 автомобилей, в том числе пикапов, больших фур, буханок и минимум 3 автобусов для перевозки людей. Также колонна двигалась в сопровождении белорусской ГАИ.

Двигалась колонна по территории Беларуси мимо Рогачева в сторону Бобруйска, а впоследствии – на Осиповичи. Вероятно – в палаточный лагерь ЧВК "Вагнера" в селе Цель.

В то же время, спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что на территории Беларуси появились "отдельные группы представителей из частных военных кампаний". Они приехали с территории России.

Также он подчеркнул, что ситуация на границе с Белоруссией остается полностью контролируемой.