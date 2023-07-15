Вряд ли это поможет армии Беларуси - Жданов о передаче боевого опыта от ЧВК "Вагнера"

Ночью 15 июля несколько сотен вагнеровцев прибыли из России в Беларусь, где их уже ожидает Евгений Пригожин.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что по официальной информации минобороны Беларуси наемники из ЧВК "Вагнера" будут "тренировать" белорусскую армию.

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Расскажут по "понятиям"

Он заметил, что в Беларусь прибыли те же зеки-вагнеровцы, которые воевали в Украине, и получили на войне соответствующий опыт.

В связи с этим возникает вопрос, а что белорусские военные настолько небоеспособны, что им нужны зеки из ЧВК "Вагнера", которые бы рассказали по "понятиям", как они воевали в Украине? Более того, боевой опыт вагнеровцев вряд ли поможет армии Беларуси,

– подчеркнул военный эксперт.

Ведь в таком случае в белорусской армии нужно будет применять те же методы управления войсками, которые использовались в ЧВК "Вагнера". А именно – заградительные отряды, жесткую дисциплину, унижение и принуждение, расстрел перед строем за неповиновение. А еще – использование алкоголя и наркотических средств для снятия страха перед атакой.

Тема затихла

Также вряд ли такой опыт поможет белорусским военным в защите ядерного вооружения, которое якобы Россия должна разместить на территории Беларуси, и в защите государственной границы.

Кстати, Россия не разместила, по данным западных разведок, тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Хотя Путин "анонсировал" это в начале июля.

"Никто ничего не перемещал, и эта тема пока затихла", – заметил военный эксперт.

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В постели и в трусах

Кроме того, снова в публичном пространстве появился Евгений Пригожин, при этом в очень странном виде.

Накануне появилась информация, что его самолет был замечен в Мачулищах. И вскоре в сети начало распространяться его фото в офицерской палатке. На снимке он сидит на солдатской кровати в футболке и трусах и весело машет рукой. Скорее всего, фото сделано в Беларуси.

"Наверное, теперь он там руководит теми вагнеровцами, которые "обучают" белорусскую армию", – предположил Олег Жданов.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

Ночью 15 июля передовые отряды вагнеровцев пересекли границу из России в Беларусь и направились в город Осиповичи Могилевской области, вблизи которого расположен их полевой лагерь.

В колонне ЧВК "Вагнера", которую сопровождала ГАИ Беларуси, было замечено по меньшей мере 60 автомобилей. В том числе 3 автобуса с людьми.

В ГПСУ подтвердили, что в Беларуси сосредотачиваются представители частных военных компаний, прибывших туда из России. Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы получить полную информацию о местах дислокации и количестве вагнеровцев.

В то же время в американском Институте изучения войны сообщают, что в Беларусь из Африки прибыли инструкторы ЧВК "Вагнера". Аналитики предполагают, что они должны подготовить обучающую базу для подразделений вагнеровцев, которые якобы прибудут в Беларусь в августе.