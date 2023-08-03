Вагнеровцы находятся вплотную к границе Литвы, – Науседа о расположении наемников
Источник:LRT
Гитанас Науседа заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" расположились вблизи границы с Литвой – в Гродненской области. Он подчеркнул, что этот регион позволяет вагнеровцам устраивать провокации как на границе с Польшей, так и с Литвой.
Об этом он заявил после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким у Сувальского коридора. В ходе переговоров политики обратили особое внимание на ситуацию безопасности на границах.
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Вагнеровцы на границе могут готовить провокации
По словам Науседы, в настоящее время на территории Беларуси находятся около 4 тысяч наемников ЧВК "Вагнера".
Часть бойцов "Вагнера" находится вплотную к нашей границе, заняв позиции в Гродненской области, а это значит, что такое расположение очень удобно для осуществления провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах,
– подчеркнул президент Литвы.
Учитывая опасность провокаций, на литовской границе уже приняли необходимые меры и усилили охрану литовской границы. Также были подготовлены и обновлены планы прикрытия границы с подкреплением армии. Науседа заявил, что Литва внимательно следит за ситуацией и готова противостоять любым угрозам со стороны ЧВК "Вагнера".
"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно понятно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим искушением не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО", – сказал Науседа.
Президент Литвы предполагает, что количество вагнеровцев в Беларуси может увеличиться и до 10 тысяч наемников. По словам Науседы, вполне возможно закрытие границы с Беларусью. Однако такое решение должно быть скоординировано вместе с Польшей и Латвией. Кроме того, любые провокации вагнеровцев будут расцениваться как действия России.
Белорусские вертолеты устроили провокацию
- Минобороны Польши 1 августа заявило, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО. 2 белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи.
- В Беларуси быстро начали оправдываться, что их вертолеты не пересекали воздушное пространство Польши. Однако в своих оправданиях белорусское минобороны выдало себя, ведь назвало модели вертолетов, которые в Польше не упоминали.
- На следующий день после инцидента, 2 августа, в НАТО прокомментировали провокацию на границе. В штаб-квартире в Брюсселе заявили, что находятся на постоянной связи с польскими властями. Также там внимательно следят за ситуацией и изменениями на польско-белорусской границе. В Организации отметили, что сделают все необходимое, чтобы территория Североатлантического союза находилась в безопасности.