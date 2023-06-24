Вагнеровцы переодеваются в гражданское и едут в Москву, – "Атеш"

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о своем "марше справедливости". Наемники переодеваются в гражданское и направляются в Москву.

Пригожин заявил, что 25 тысяч вагнеровцев идут "разбираться" c Минобороны России. Ведь, по его словам, зло, которое несет военное руководство России, должно быть уничтожено.

К теме В Кремле просили Пригожина "дать заднюю": заявление о войне предлагали объяснить "взломом"

Вагнеровцы переодеваются в гражданское

Агент из МВД России сообщил "Атешу" оперативную служебную информацию.

К ним поступили сведения, что отряды ЧВК в гражданской одежде и автомобилях направляются в сторону Москвы. Разворачиваются мобильные блокпосты, на которых проводят тщательную проверку всех автомобилей,

– говорится в сообщении.

Вероятно, с этим связано несколько случаев расстрела гражданских авто.

"Но в тех случаях были обычные мирные граждане. "Атеш" продолжает собирать информацию о ходе внутреннего конфликта РФ", – отметили в движении.

Интересно Ростов – это Украина и курс рубля к гривне: переворот Пригожина повлиял на гугл-тренды в России

Пригожин объявил войну Минобороны России: последние новости