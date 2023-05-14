Направили дуло против своих: Пригожин подтвердил стрельбу вагнеровцев по российской армии

Российские захватчики, как и население этой страны, очень ценят свои традиции. Следовательно, стреляют в спины своим же, если те захотят сохранить свою жизнь и сбежать с поля боя неспровоцированной войны в чужой стране.

О такой практике рассказал глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, пишет 24 Канал. Интересно, что одной рукой стреляя в спины военных российской армии, другую он протягивает к Шойгу и Герасимову, требуя больше боеприпасов.

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Противостояние жабы и гадюки

Недавно лидер вагнеровцев в очередной раз скулил, что боевикам не хватает боеприпасов. Более того, неоднократно он позволял себе и острые высказывания в сторону российских чиновников.

Поэтому Пригожин нарвался и сам на критику члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева. По данным российских СМИ, тот заявил, что вагнеровцы не имеют права критиковать руководство так называемого министерства войны России за недостаточную поставку снарядов.

В ответ Пригожин порекомендовал Соболеву самому поехать в Бахмут, чтобы своим примером остановить российские войска. А также объяснил, куда и почему используют дефицитные пули.

Пули для российских спин

Так, Пригожин снова начал жаловаться на поведение захватчиков из армии России. Он подчеркнул, что кадровые воины, прикрываясь тактическим отходом, просто убегают и бросают "отвоеванные ЧВК "Вагнер" у ВСУ территории". И такое поведение, мол, "ляжет позором на историю" России на многие годы.

Поэтому, очевидно, чтобы и так покрытую по макушку позором историю страны-захватчика запятнать еще больше, Пригожин объяснил, почему пули используются не по тому назначению, для которого их выдавали.

Боеприпасы мы тратим, в частности, чтобы остановить толпу военнослужащих российской армии, которые драпают,

– сказал лидер ЧВК.

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