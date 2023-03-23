На Бахмутском направлении "Вагнеру" не хватает сил, вынуждены привлекать десантников, – Череватый
У "второй армии мира" значительные проблемы на Бахмутском направлении. "Вагнеровцы" уже начали подкрепляться десантниками.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, у ЧВК "Вагнера" не хватает сил.
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Что происходит на Бахмутском направлении
Череватый рассказал, что "вагнеровцы" пытаются быть активными и проводят атаки на Бахмутском направлении. Но наблюдается тенденция, что "Вагнеру" не хватает сил.
"Вагнеровцы" уже постоянно подкрепляются подразделениями десантных войск России. Так что это для Пригожина характерны замена реальных и информационных успехов,
– отметил представитель Восточной группировки.
Ожесточенные бои в Бахмуте: что известно
- Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно оборонять Бахмут. Однако город находится под постоянными вражескими обстрелами.
- Журналисты AFP продемонстрировали, как российские захватчики обстреливают Бахмут. Враг нанес циничный удар и попал снарядом в многоэтажку. После этого на месте прилета появился густой чёрный дым.
- Отметим, что журналисты издания "Радио Свобода" попали под российский обстрел. Это произошло на Бахмутском направлении 22 марта.
- Кстати, президент Владимир Зеленский 22 марта снова приехал к военным, которые находятся на Бахмутском направлении. Президент пообщался с военнослужащими.
- В британской разведке заявили, что российское контрнаступление на Бахмут теряет ограниченный импульс, который он приобрел. Частично причиной тому стало то, что некоторые подразделения минобороны России передислоцировали на другие направления.