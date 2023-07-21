Будут иметь поддержку: могут ли Лукашенко с Пригожиным свергнуть власть в России

Евгений Пригожин своим мятежом показал, как легко можно почти дойти до Москвы. Но теперь, когда он со своими вагнеровцами находится в Беларуси, Пригожин может объединиться с силами Александра Лукашенко и совершить новый "марш справедливости".

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Однако он отметил, что на Москву Пригожин вместе с Лукашенко могут пойти более широкой коалицией.

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Сейчас формируются коалиции против Путина

Шейтельман подчеркнул, что в случае, если Пригожин и Лукашенко захотят захватить власть в России, им потребуется признание этого процесса в мире.

Об этом можно договориться. Но помочь в этом могут определенные влиятельные люди – россияне, проживающие сейчас на Западе, способные профинансировать такое изменение власти в России, поговорить с серьезными людьми из западных стран.

– отметил он.

В этом смысле идеальную коалицию могут создать Роман Абрамович и Михаил Ходорковский. Конкретно они могли бы посодействовать легитимизации любой последующей власти в России.

Михаил Шейтельман предположил, как Лукашенко и Пригожин могут взять власть в России: смотрите видео

Ходорковский имеет связи на Западе на самом высоком уровне, ведь его освобождению из тюрьмы способствовала сама Ангела Меркель. Кроме того, он – договороспособный и компромиссный человек.

В то же время Абрамович имеет большое влияние в России и, по мнению политтехнолога, умеет "соблазнять" людей в определенном смысле.

"Если Ходорковский и Рабинович объединятся, то будут способны на многое. И сейчас стопроцентно формируются временные коалиции для свержения Путина", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

Вагнеровцев стало больше в Беларуси

В рамках договоренностей Лукашенко и Пригожина по прекращению мятежа в России было договорено, что ЧВК "Вагнера" будут базироваться в Беларуси.

Первая колонна наемников из ЧВК "Вагнера" прибыла из России 15 июля. Вагнеровцы разместились в полевых лагерях, построенных в районе города Осиповичи Могилевской области.

В последующие дни количество перемещающихся в Беларусь отрядов ЧВК "Вагнера" увеличилось. Так, 17 июля стало известно, что в лагере близ Осиповичей находится от 500 до 700 бойцов.

А 19 июля границу с Беларусью пересекла 6 колонна ЧВК "Вагнера", которая состояла из 120 автомобилей, в том числе пикапов и тентованных "Уралов" с прицепами.

В то же время, по словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, вблизи границы с Украиной не зафиксировано перемещение военной техники и подразделений российской армии. Он подчеркнул, что ситуация на границе сейчас контролируемая.