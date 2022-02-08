В ВАКС должны выбирать меру пресечения Кузьминых: нардеп не пришел на суд
Накануне рассмотрение дела "слуги народа" Сергея Кузьминых перенесли. Однако на заседание Высшего антикоррупционного суда 8 февраля нардеп не пришел.
Десятки журналистов прибыли 8 февраля в ВАКС. Там должны избирать меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.
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Кузьминых не пришел на судебное заседание
Заседание по делу нардепа должно было состояться еще 7 февраля. Однако парламентарий заявил, что якобы забыл паспорт в Житомире. А использовать приложение "Дия" он не мог, поскольку телефон у него изъяли.
Сегодня (8 февраля – 24 канал) депутат вообще не пришел. Как утверждает адвокат, Кузьминых сейчас в Житомирском апелляционном суде,
– сообщили в ЦПК.
Он якобы хочет участвовать в заседании через видеосвязь.
К слову, прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога в 49,6 тысячи гривен. Это максимальный его размер по статье о злоупотреблении влиянием, так как преступление считается нетяжелым.
Кузьминых подозревают во взяточничестве:
- В конце января нардепа Кузьминых поймали с поличным, когда он получал взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей на Житомирщине.
- Политик сразу же попросил временно исключить его из фракции "Слуга народа".
- Ирина Венедиктова оперативно подписала ему подозрение. Однако парламентарий игнорировал вызовы на допрос. Из-за этого его пришлось объявить в розыск.
- Кузьминых поспешил заверить, что не скрывается от следствия. Нардеп пытался убедить, что ни он, ни его защита не получали повесток.
Ранее – Кузьминых объявили в розыск: смотрите видео
Текст сообщения Центра противодействия коррупции:
Десятки журналистов прибыли в Высший антикоррупционный суд, где должны избирать меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.
Заседание должно было состояться вчера, однако депутат якобы забыл паспорт в Житомире. Использовать приложение Дия он не может, поскольку телефон у него изъяли. Сегодня же депутат вообще не пришел. Как утверждает адвокат, Кузьминых сейчас в Житомирском апелляционном суде. Он якобы хочет участвовать в заседании через видеосвязь.
Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога в 49,6 тысячи гривен. Это максимальный его размер по статье о злоупотреблении влиянием, поскольку преступление считается нетяжелым.