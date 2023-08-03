Достали из нафталина и отряхнули: в ГУР объяснили цель "визита" Герасимова на фронт
На днях в сети появилось видео с участием так называемого начальника генштаба российской армии Валерия Герасимова. Он якобы посетил временно оккупированные территории в Запорожской области. Это не более чем часть внутреннего пропагандистского процесса в России.
На этом 24 Каналу подчеркнул представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Пока в России продолжаются противостояния среди так называемых "элит".
Смотрите также Безысходная ситуация для Путина: у минобороны России серьезные проблемы
Причина появления Герасимова
Псевдо туры вроде бы Путина, вроде бы появление российских генералов на временно оккупированных территориях – это все пропагандистские продукты, которые являются частью внутреннего политического процесса в России. Там продолжаются значительные противостояния и поэтому сейчас Герасимов вылез в информационном поле.
Герасимова достали из нафталина, отряхнули, показали, что он жив и даже сам может ходить, мол все с ним хорошо. То есть все, что говорят его оппоненты, а там их немало внутри, в том числе и военного руководства, – это не так. Вот он бодр, исполняет свои обязанности. Это такая демонстрация хорошей мины при плохой игре,
– отметил Юсов.
Противостояния продолжаются в том числе и среди так называемых российских "элит". Как следствие – дешевые видеопостановки, время от времени появляющиеся в сети.
Россияне срочно бегут из Крыма: смотреть видео
Появление Герасимова: что известно
- Российское так называемое министерство обороны 1 августа сообщило о визите Валерия Герасимова в Запорожскую область. В сообщении говорилось, что "он лично проверил пункт управления войск и заслушал доклад о ситуации на Ореховском направлении".
- Россияне в сети не скупились на комментарии к этой вероятной постановке. В частности напомнили, что в Москве летают беспилотники, пока Герасимов "занимается показухой". По их мнению, он совсем не занимается важными делами.
- Эксперты подсчитали, что последний раз Герасимов был на фронте весной 2022 года. После этого его "военно-политическая карьера потерпела неудачу". Путин, возможно, мог ограничить его участие в информационном поле.
- Напомним, после мятежа Евгения Пригожина, который состоялся 24 июня, Валерий Герасимов играл в долгое молчание и только 10 июля он появился на публике. По мнению аналитиков американского Института изучения войны, это может свидетельствовать о том, что генерал все же сохранил свой пост.