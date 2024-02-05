США не должны вмешиваться, – Салливан о возможной отставке Залужного

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался относительно возможной отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам чиновника, США не должны вмешиваться в этот вопрос.

По словам советника Байдена, американские власти также сообщили это непосредственно украинскому военно-политическому командованию. Так Салливан ответил на вопрос, был ли проинформирован Белый дом о возможном увольнении Залужного.

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Салливан объяснил реакцию США на возможную отставку Залужного

По словам советника американского президента, правительство США не должно так или иначе вмешиваться в вопрос увольнения генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений,

– заявил Салливан.

Он также отметил, что Киев и непосредственно президент Украины имеет суверенное право принимать собственные кадровые решения.

"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – подчеркнул советник Байдена.

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