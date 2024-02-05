США не должны вмешиваться, – Салливан о возможной отставке Залужного
Источник:CBS News
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался относительно возможной отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам чиновника, США не должны вмешиваться в этот вопрос.
По словам советника Байдена, американские власти также сообщили это непосредственно украинскому военно-политическому командованию. Так Салливан ответил на вопрос, был ли проинформирован Белый дом о возможном увольнении Залужного.
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Салливан объяснил реакцию США на возможную отставку Залужного
По словам советника американского президента, правительство США не должно так или иначе вмешиваться в вопрос увольнения генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Поэтому мы держимся в стороне от этих кадровых решений,
– заявил Салливан.
Он также отметил, что Киев и непосредственно президент Украины имеет суверенное право принимать собственные кадровые решения.
"Мы четко дали понять, что не собираемся участвовать в этом конкретном решении. Мы сказали об этом непосредственно украинцам", – подчеркнул советник Байдена.
Возможная отставка Валерия Залужного: что известно
- В украинских СМИ 29 января появилась информация, что президент Украины рассматривает возможность отставки Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. В конце концов пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг эту информацию, отрицая увольнение Залужного.
- В одном из интервью Владимир Зеленский отметил, что размышляет над кадровой перезагрузкой. Однако президент не указал, что говорится о Залужном, зато отметил, что это "не вопрос одного или другого человека".
- Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на сегодня документа об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет. Данилов отметил, что если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить, а пока это не имеет смысла.
- В то же время журналисты The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишут, что в Киеве еще не выбрали замену Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Именно поэтому власть не спешит с вероятным увольнением.