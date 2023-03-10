Трудно подобрать слова, – Залужный написал трогательное сообщение-воспоминание о "Да Винчи"

Валерий Залужный опубликовал трогательные воспоминания о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло. Главнокомандующий ВСУ отметил, что Герой Украины присоединился к военной семье девять лет назад.

Залужный отметил, что трудно подобрать слова, ведь они не помогут заглушить боль утраты. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него в общих целях – бороться за Украину.

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"Да Винчи" присоединился к нашей военной семье девять лет назад. Совсем молодой парень с искренними глазами, ничего и никогда не боявшийся. Путь к нашей победе – очень трудный. И цена этой победы – жизнь наших воинов. Дмитрий Коцюбайло. "Да Винчи". Спи спокойно, друг,

– написал Главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный 10 марта был на прощании с "Да Винчи" на Майдане. Также попрощаться с Героем пришли Кирилл Буданов и Алексей Резников.



Залужный на прощании с "Да Винчи" / Валерий Залужный

На прощание с Коцюбайлом в Михайловском соборе пришли Владимир Зеленский и Санна Марин – премьер-министр Финляндии.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего Героя. Вечная память.