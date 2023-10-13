Залужный впервые провел разговор с новым начальником Генштаба США Брауном

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел первый разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Они обсудили ситуацию на фронте.

В первую очередь Валерий Залужный подробно ознакомил Чарльза Брауна с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, шагами ВСУ по обороне и наступлению. Главнокомандующий ВСУ рассказал американскому коллеге об активизации действий российских оккупантов на определенных направлениях и их вероятных планах.

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Кроме того, Валерий Залужный поговорил с начальником Генштаба США о неотложных нуждах ВСУ. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, артиллерийских системах и снарядах. Отдельно обсудили вопросы подготовки украинских военнослужащих и возобновление подразделений.

Генерал Браун выразил уверенность в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией,

– сообщил Залужный.

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