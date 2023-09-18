Готовят почву для встречи Путина и Си: глава МИД Китая в эти дни посещает Россию

Не успел лидер Северной Кореи Ким Чен Ын покинуть российский Владивосток, как Кремль снова принялся встречать гостей. Главный дипломат Китая Ван И посещает Россию для переговоров по безопасности.

Визит министра иностранных дел Китая Ван И в Россию начался 18 сентября и продлится четыре дня. По данным СМИ, китайский дипломат встретится с главой МИД страны-агрессорки Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым для обсуждения войны в Украине.

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Зачем глава МИД Китая прибыл в Россию

И российские источники, и западные отмечают, что визит главного дипломата Китая, которого за глаза называют сторонником России, будет завязан вокруг нескольких моментов.

Во-первых, во время переговоров обе страны будут говорить о собственных отношениях, общих интересах. Они "пообещают углубить взаимное политическое доверие". Во-вторых, важной темой переговоров станет война в Украине.

Как отмечает Reuters, целью встречи будет "проведение консультаций по стратегической безопасности". И здесь уместно вспомнить о недавнем визите Ким Чен Ына в Россию. Известно, что северокорейский глава вместе с Путиным могли прийти к согласию по поставкам оружия. Эксперты тогда отмечали, что КНДР вряд ли решится на такой шаг без согласия Китая. Поэтому можно предположить, что визит Ван И в Россию проходит на фоне переговоров Кима и Путина и касается их договоренностей по военному сотрудничеству.

Другим аспектом приезда китайца является подготовка к предстоящей встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В сентябре российский диктатор анонсировал встречу с китайским президентом в ближайшее время. Известно, что Путин готовится ехать в Китай не по индивидуальному приглашению. Он примет участие в форуме "Один пояс – один путь", на котором будут присутствовать и представители других стран. Конечно, если решится показать нос из России и снова не отправит вместо себя Лаврова, пообоясь арестов или несчастных случаев.

Американский след

Интересно, что накануне Ван И встречался на Мальте с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. Чиновники обсудили:

вопросы глобальной и региональной безопасности;

войну России против Украины;

вопросы Тайваня.

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