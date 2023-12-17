Теракт в сельсовете на Закарпатье: среди пострадавших – военный на протезах

15 декабря на Закарпатье депутат Керецковского сельского совета Мукачевского района взорвал гранаты прямо во время сессии. Один человек погиб, десятки получили ранения.

В тот трагический день депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин бросил среди присутствующих в помещении сельсовета гранаты. Две из трех закатились прямо под стул военного Василия Штефко.

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Спасли протезы

Известно, что в настоящее время военный находится в медучреждении. У него – осколочные ранения мягких тканей.

По словам Василия, все произошло мгновенно, примерно за две – три секунды. Говорит, что пришел в себя уже в больнице.

Военный считает, что его спасли протезы. Один из них сильно поврежден, его придется менять. Впрочем, к этому времени еще должны зажить раны.

Что известно о жертвах и пострадавших

: Василий Штефко – военнослужащий 128-й бригады, волонтер, житель села Керецки и депутат местного сельсовета. После начала полномасштабного вторжения мужчина пошел добровольцем на фронт, утаив от работников ТЦК тот факт, что имеет два протеза. Служил водителем на Запорожском направлении. Несколько месяцев назад его комиссовали по состоянию здоровья.

В результате подрыва трех гранат во время заседания сельсовета пострадали 23 человека, включая самого подрывника. Их госпитализировали в медучреждения Закарпатья. Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной степени тяжести.

Впоследствии СМИ сообщили, что один из потерпевших скончался от полученных травм. Это 55-летний депутат Виктор Прядиля из села Березники.

Относительно состояния самого подрывника известно, что мужчина, хотя и находится в тяжелом состоянии, пришел в себя. Злоумышленника уже допросила полиция.

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