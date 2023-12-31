Сел в горящий автомобиль и спас соседние машины: в полиции Киева отметили храбреца

Киевлянин Василий Андреевич сел в горящий автомобиль, возгорание которого возникло в результате ракетных обстрелов столицы 29 декабря. Мужчина спас припаркованные рядом машины соседей. Полиция Киева не смогла пройти мимо этого героического поступка и отметила храбреца.

Ранее в сети завирусилось видео, как житель Киева сел в горящий автомобиль и спас припаркованные рядом машины соседей. Несмотря на ожоги, мужчина отказался от госпитализации.

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Полицейские отметили мужчину

Во время ракетной атаки Киева 29 декабря обломки упали на парковку в Святошинском районе столицы, от чего загорелось несколько автомобилей.

Как отметили в полиции, владелец одной из них не растерялся, а сел в горящий автомобиль и отогнал его от других автомобилей. Смелый поступок Василия Андреевича не остался без внимания.

Представители Святошинского управления полиции посетили его и вручили благодарность от начальника полиции Киева и подарили именные часы,

– говорится в сообщении полиции Киева.

Мужчина получил ожоги, однако спас другие автомобили от пожара.

В Киеве отметили мужчину, спасшего автомобили от пожара из-за вражеских обстрелов / Фото полиции Киева

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