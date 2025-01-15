Вблизи Черкасс и в окрестностях работает ПВО

Российские оккупанты утром 15 января запустили ракеты по Украине. Известно, что возле Черкасс и в окрестностях города работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Возле Черкасс работает ПВО

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили еще около 6 часов утра. В 6:55 в Воздушных силах предупредили об опасности жителей региона. В частности, там указали о движении крылатой ракеты в направлении города.

"Черкассы – в укрытие!!! В вашем направлении КР с востока", – говорилось в сообщении.

Меньше, чем через 5 минут стало известно о работе противовоздушной обороны в регионе.

Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО,

– сообщили журналисты.

По состоянию на 7:16 опасность для региона сохраняется. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

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Напомним, что утром 15 января серия взрывов прогремела в Харькове. Там сообщали о ракетной опасности для региона.