Вблизи нефтепровода на Днепропетровщине обнаружили взрывоопасный предмет

Был обнаружен взрывоопасный предмет вблизи нефтепровода в Днепропетровской области. Ситуация в энергосистеме – стабильная, без дефицита электроэнергии.

Нефтепровод в Днепропетровской области стал местом опасной находки – там обнаружены остатки ракеты и взрывоопасный предмет. Об этом сообщило Министерство энергетики 7 января. На место выехали соответствующие службы.

Смотрите также Оккупанты обстреляли подстанцию и ТЭС в Донецкой области: Мирноград оказался без света и воды

Энергосистема под контролем

В ведомстве также отмечают: несмотря на обстрелы, энергосистема Украины работает без сбоев. Две шахты в Донецкой области были обесточены, но генерации электростанций достаточно для удовлетворения потребностей потребителей.

Энергосистема сбалансирована, ситуация контролируема. Графики отключений электроэнергии не применяются,

– сообщает Минэнерго.

Добавим, что в результате боевых действий было повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области, а также отключена линия ВЛ-110 в Харьковской области, что привело к обесточиванию потребителей.

Вызовы для энергетики

Недавно спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк говорила, что атаки на энергетические объекты, очевидно, еще впереди. Оккупанты уже наносили массированные удары по нашим городам этой зимой, однако энергетика не была под прямым прицелом. По словам спикера, не исключено, что в ближайшее время враг попытается погрузить нас во тьму, поэтому нужно быть готовыми ко всему.

Одна из самых массированных атак по Украине за последние недели была 29 декабря. Силы противовоздушной обороны сбили 87 крылатых ракет и 27 ударных беспилотных летательных аппаратов. Всего россияне запустили по Украине 158 воздушных целей. Кроме того, уже 2 января захватчики атаковали наше государство 70 ракетами и 35 ударными дронами.

В то же время в Укрэнерго отмечали, что на данный момент Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует. Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения всех потребителей. И важно, что в ночные часы минимального потребления мы экспортируем 1 483 мегаватт-часа в Словакию, Румынию и Молдову, и на этом зарабатываем деньги в бюджет.

По состоянию на 10:50 7 января оставшиеся без электричества работники шахт находятся в безопасности.