Вчера враг атаковал областной онкологический диспансер в Запорожье: детали от ОВА по состоянию на утро

Накануне россияне атаковали онкологический диспансер в Запорожской области. К сожалению, по меньшей мере 8 работников больницы получили ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно об ударе по онкологической больнице

Накануне российская армия нанесла пять ударов управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. В результате обстрела девять человек погибли, среди них годовалый ребенок, и 42 получили ранения.

В частности, получили повреждения жилые дома и здание областного онкологического диспансера. По данным ОВА, по меньшей мере 17 пациентов эвакуировали в другие больницы города. По состоянию на сегодняшний день им оказывают всю необходимую помощь.

Ранения получили также работники больницы, по обновленной информации, их количество составляет 8, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Вчера вблизи одного из медработников взорвался вражеский КАБ. Мужчину прооперировали нейрохирурги, он под наблюдением врачей. Никогда не простим врагу гибель и слезы наших людей,

– сказал Федоров.

Обновлено. Все пациенты онкологического диспансера, повредившего российский КАБ, переведены в Запорожскую областную больницу. Часть пациентов переведена в клинику химиотерапии ЗОБК. Амбулаторная помощь: лучевая и химиотерапия будет продолжать предоставляться жителям Запорожья.

К слову, ранее сообщалось, что также есть попадание в частный сектор, куда ранее враг попал, и прилет в очистные сооружения городского водоканала, однако там, к счастью, пострадавших нет.