Ведем постоянный диалог с Турцией, – Подоляк о позиции Эрдогана по отношению к россии
Турция является надежным партнером Украины по ряду проектов. В то же время турецкий лидер Реджеп Эрдоган продолжает вести переговоры с путиным, руководствуясь сугубо прагматическими соображениями.
МИД и разведка четко отслеживают это, Украина ведет постоянный диалог с Турцией. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Аналитические способности путина очень низкие
"путин не понимает, если сегодня определенные промоакции с другими странами удаются, и они могут о чем-то договориться, это все равно дорога вниз. Эти промоакции намного дороже, чем могли быть для нормальной страны. Они уже уменьшаются в объеме", – объяснил советник главы. ОП.
Более того, этим странам, как подчеркнул Подоляк, постепенно предлагаются альтернативы. Поэтому у Путина будет все меньше и меньше возможностей с кем-то о чем-то договариваться.
Это объективная реальность, которую он не осознает. Ведь если ты живешь в образе Александра Невского – ты точно не живешь в современном мире,
– подытожил Подоляк.
Позиция Турции в войне: коротко
- Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил кремлевского диктатора владимира путина в сочи. Переговоры за закрытыми дверями длились 4 часа. Лидеры говорили об украинском зерне, наращивании объемов торговли россии и Турции, взаимодействии в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, Турция согласилась часть средств за газ платить рублями.
- Эрдоган уверен, что турецкая дипломатия успешно выполняет роль посредника в российско-украинской войне. Так, он снова предложил путину провести встречу с Зеленским в Турции.
- По мнению политолога Олега Саакяна, Турция не заинтересована в усилении россии. У Эрдогана исключительно прагматичный подход.
- Турецкая компания Baykar, производящая БПЛА Bayraktar, наотрез отказалась работать с оккупантами. Она пообещала, что ни одного их беспилотника у россиян не будет.
- Кроме того, в Украине собираются построить завод по производству "Байрактаров". Дипломаты уверяют, что планы не изменились.
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