Великобритания заявила о готовности: есть несколько "но" во введении миротворческой миссии в Украину

Великобритания готова поддержать введение миротворческой миссии в Украину, однако существует несколько важных нюансов. Прежде всего нужно согласование обеих сторон, определение состава и количества миротворцев, а также понимание, как действовать в случае нарушения Россией режима прекращения огня.

Кроме этого, открытым остается вопрос обеспечения безопасности морских коридоров. Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что для выполнения миссии понадобятся также системы ПВО, авиация и не только.

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Что необходимо решить перед введением миротворческой миссии

Основными условиями введения миротворцев является согласие как Украины, так и России. Без этого любая миротворческая миссия может быть воспринята как союзник Украины в войне с Россией. Это для многих европейских стран недопустимо, поскольку может повлечь прямой конфликт с Россией.

Ключевым фактором является позиция России. Страна-агрессор должна согласиться не атаковать миротворцев, которые будут гарантами прекращения огня.

Их задачи могут включать мониторинг, что не потребует большого количества войск. Однако для создания демилитаризованной зоны вдоль фронта длиной 1200 километров необходимо значительно больше сил.

Это совсем не корейский случай, это совсем другие масштабы,

– отметил Самусь.

Кроме сухопутных войск, для эффективного выполнения миссии понадобятся также системы противовоздушной обороны, авиация и морские силы, учитывая ситуацию в Черном море.

Важно! Экс-советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс выразил обеспокоенность относительно вероятного участия британских военных в боевых действиях в Украине в рамках миротворческих сил.

Открытым также остается вопрос, кто будет отвечать за безопасность морских коридоров, в частности тех, которые обеспечивают экспорт из Одессы.

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Как действовать в случае нарушения Россией режима прекращения огня

Война между Россией и Украиной продолжается уже более 3 лет. По словам заместителя директора Центра исследований армии, Россия пока не способна достичь победы военным путем.

Есть большая вероятность, что введение миротворческих сил может привести к эскалации конфликта, если Россия не будет воспринимать эти силы как нейтральные, а будет видеть их как часть борьбы против себя.

Если россияне нарушают режим прекращения огня, они сразу должны получать какие-то санкции, должна быть реакция,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Важную роль будут играть Соединенные Штаты, которые должны не только договариваться с Россией о прекращении огня, но и контролировать соблюдение этих условий.