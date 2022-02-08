Великобритания передаст Украине ракеты для борьбы с российским флотом, – посол
Источник:Радио "Новое время"
Великобритания передаст Украине ракеты для борьбы с Черноморским флотом государства-агрессора. По словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, передача вооружения состоится в рамках подписанного ранее соглашения.
По словам дипломата, британское вооружение поможет Украине противостоять российскому флоту в Азовском и Черном морях. Ранее Лондон и Киев подписали соглашение на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для нужд ВМС Украины.
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Тральщики сначала будут строить в Британии, – Пристайко
Это соглашение предусматривает строительство 2 тральщиков для ВМС Украины.
Это два корабля, минные тральщики, которые сейчас стоят на стапелях в Шотландии и перерабатываются под наши с вами потребности. Это корабли, которые сначала будут строить здесь, в Британии, а следующие – на украинских верфях,
– сообщил Пристайко.
Кроме того, в рамках этого соглашения будут построены 2 порта – для нужд ВМС.
Украина ожидает военной помощи от Британии
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина в скором времени ожидает военной помощи от Великобритании. Это чиновник обсудил со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
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Позиция Великобритании касательно возможного нападения России: коротко
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что звучащие со стороны России заявления об отсутствии планов нового вторжения в Украину – откровенно ложные.
- Ранее премьер Борис Джонсон пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном – в том числе и о подготовке санкций против России.
- Джонсон сказал, что Великобритания разработала санкции на случай вторжения России в Украину, которые автоматически активируются, когда нога российского солдата ступит на украинскую землю.
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