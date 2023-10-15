В Венеции снова произошло масштабное ДТП с автобусом: травмы получили 15 человек

В Венеции 14 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автобуса. Так, транспортное средство выехало за пределы дороги и стало причиной аварии.

В результате ДТП травмы получили 15 человек. Такая авария происходит уже второе через месяц в одном и том же итальянском городе и при участии перевозчика La Linea.

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В Венеции новая авария с автобусом

Итальянские правоохранители отметили, что электроавтобус на материковой части Венеции Местре выехал за проезжую часть и врезался в заграждение жилого дома. В результате легкие травмы получили 15 человек, находившихся в транспортном средстве.

В Венеции произошла новая авария с автобусом / Фото Vigili del Fuoco

В полиции отметили, что по предварительной информации, водитель не справился с управлением автобуса во время поворота. Сам мужчина объяснил причину аварии своей проблемой со здоровьем.

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Стоит отметить, что подобное ДТП уже второе за последний месяц в Местре. В предыдущей аварии погибли 21 человек, в том числе и 9 украинцев. Однако в обоих случаях попавшие в ДТП транспортные средства принадлежали к одной и той же компании-перевозчику – La Linea.

В конце концов прокуратура Венеции проводит проверку в отношении директора перевозчика, а также следствие ведется в отношении двух чиновников, связанных с транспортной инфраструктурой города, поскольку на аварийном участке моста, с которого ранее упал автобус, не было должной ограды.

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