Венгрия требует деньги от Брюсселя за поддержку нефтяного эмбарго, – Пендзин

Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Он также отметил, что беспокоиться о принятии шестого пакета санкций не стоит, ведь Европа дожмет их принятие.

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Представим, до какого предела дошли внутренние противостояния в Евросоюзе, если премьер Италии заявил, о необходимости изменять механизм принятия согласованных решений в ЕС,

– отмечает политолог.

Пендзин также добавляет, что Италия никогда не была открыто благосклонна к Украине, поэтому это прецедент.

Убедит ли ЕС Венгрию относительно эмбарго

Да, я убежден, что Брюссель сможет найти понимание с Будапештом. Уже была с визитом у Орбана Урсула фон дер Ляен, и мы видим, как происходят сдвиги в позиции Венгрии. Поэтому я верю, что шестой пакет санкций против России в Европе дожмут,

– сообщает экономист.

А что касается Венгрии, то следует понимать, что официальный Будапешт прямо требует европейских дотаций, добавляет Олег Пендзин.

Что известно о позиции Венгрии по войне в Украине

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна поддержит шестой пакет санкций против России, если ЕС предложит ей альтернативу по поставке энергоносителей.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине заявил, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Североатлантический Альянс, а также поддержит стремление Киева к членству в Европейском Союзе.

Венгерские чиновники после обстрела Закарпатья, граничащего с Венгрией, заявили, что "решение не разрешать транзит оружия через венгерско-украинскую границу было верным".

Петер Сийярто использовал тезисы роспропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине, он заявил, что якобы российские ракеты уничтожили западное оружие во Львове (хотя тогда ракета попала в гражданский объект, где погибли люди), но он не хочет, чтобы такие "события" произошли на венгерско-украинской границе.

использовал Правительство Польши заморозил свои отношения с Венгрией. А вицепремьер страны Ярослав Качинський посоветовал премьеру Венгрии Виктору Орбану сходить к офтальмологу, если тот не видит зверств россиян в Буче, которие он ранее отрицал.

Детальнее о позиции Венгрии в российско-украинской войне: смотрите видео