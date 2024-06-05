Мы единственная страна ЕС, граждане которой гибнут на войне в Украине, – Орбан снова оскандалился

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова решил поговорить о войне в Украине. На этот раз он выдал абсурдное заявление, что якобы на фронте в Украине из всего Европейского Союза гибнут только граждане его государства.

В интервью итальянскому изданию премьер Венгрии признал, что "нет никаких сомнений", что Россия начала войну в Украине. И добавил, что в этой российско-украинской войне активное участие принимает венгерское нацменьшинство с Запада Украины.

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"Мы стоим на распутье"

По словам Виктор Орбана, уроженцы Венгрии приобщаются к Силам обороны Украины и погибают в боевых действиях на украинской территории.

Венгрия граничит с Украиной, это не какая-то война, а на нашей границе... Мы единственная страна Европейского Союза, граждане которой погибают в Украине,

– говорит Орбан.

В то же время премьер Венгрии жалуется, что сейчас мир находится "на распутье" – нужно или закончить войну дипломатическим путем, или углубиться в нее.

"Войну начала Россия, в этом нет сомнения, но мы должны спросить себя, как действовать. Мы стоим на распутье: или изолировать конфликт и найти дипломатический путь, или углубляться в войну", – отметил Виктор Орбан.

Он также боится того, что разрешение Украине бить по территории России, приведет к эскалации конфликта. "Это будет иметь последствия с сильной реакцией России, и риск вмешательства НАТО будет в одном шаге", – сказал Орбан.

На стороне Украины воюют немало иностранных граждан

С начала полномасштабной агрессии России немало иностранцев прибыли в Украину и присоединились к нашим Силам обороны. Это подтверждает абсурдность заявлений Виктора Орбана.

Сейчас против России в Украине воюют тысячи добровольцев из разных стран мира. Преимущественно это граждане Европы и выходцы из постсоветских государств. По последним данным, Интернациональный легион насчитывает примерно 20 тысяч иностранцев из более 50 национальностей.

В то же время по меньшей мере 50 граждан США погибли в борьбе против России. Большинство из них были ветеранами. Среди последних погибших есть также граждане Грузии. Так, в начале мая в результате боевых действий на Авдеевском направлении погибли бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе. А несколько дней назад стало известно, что в боях с россиянами погиб доброволец из Нидерландов. Произошло это вблизи города Часов Яр, что в Донецкой области. Среди погибших также граждане Франции, Бразилии, Великобритании, Чехии и других стран.

Добавим, что недавно президент Зеленский разрешил тем иностранцам, которые легально проживают в Украине, вступать в Национальную гвардию. Также он предложил законопроект, который облегчит процесс получения гражданства иностранцам, которые стоят на защите Украины от российской агрессии.

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