Вениславский прокомментировал свое увольнение с должности представителя президента в Раде

Нардеп Федор Вениславский уволен с должности представителя президента в Верховной Раде. Он объяснил, что не может продолжать выполнять полномочия из-за большой занятости.

Он отметил, что его уход с должности представителя президента в Верховной Раде был обсужден с Владимиром Зеленским несколько дней назад.

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По словам депутата, сейчас он будет заниматься проектами, напрямую касающимися военных. Совмещать эти проекты и работу в Верховной Раде Вениславский больше не может.

Я занимаюсь несколькими чисто военными проектами, из-за чего приходится много бывать возле линии фронта. Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента Украины в Раде,

– объяснил Вениславский.

Увольнение Вениславского

Сегодня, 7 декабря, стало известно, что Владимир Зеленский снял с должности Федора Вениславского, но без уточнений причин. Указ уже опубликован на сайте президента.

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", – отмечено в документе.

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Что известно о Вениславском

Вениславский является народным депутатом от партии "Слуга народа" и членом комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Он занимал должность представителя президента в Раде с 12 сентября 2022 года. До этого был представителем президента в Конституционном суде.

, что накануне увольнения Вениславский рассказал, что в Украине готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток по электронной почте и заказным письмом.

Он также был автором законопроекта, который предусматривал отмену отсрочки от мобилизации для мужчин старше 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование или второе и более.

Кроме того, Федор Вениславский негативно отозвался о предложении своей коллеги Марьяны Безуглой отправить в отставку генерала Валерия Залужного. Он отметил, что подобные заявления угрожают безопасности государства.