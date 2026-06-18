Вероятно, зафиксирован взлёт бомбардировщиков Ту-95 МС и Ту-22М3, – мониторы

Поздно вечером в четверг, 18 июня, российские войска, по всей видимости, подняли в воздух бомбардировщики Ту-95 МС и Ту-22М3 –; самолеты взлетели с аэродрома Оленья.

Об этом сообщил украинский мониторинговый канал "еРадар".

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Существует ли угроза ракетного удара?

Мониторинговые каналы сообщили о связи пунктов управления стратегической авиации России на боевых частотах. В то же время, как отмечается, пока нет оснований утверждать именно о подготовке к запуску ракет.

По состоянию на вечер в воздухе находятся самолеты Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Оленья в Мурманской области, и Ту-22М3.

Но мы по-прежнему не можем утверждать, что вылет осуществлён с боевой целью,

– добавили авторы мониторинговых каналов.

Впоследствии в сети уточнили, что несколько самолетов Ту-22М3, вероятно, совершают перелет на аэродром Энгельс — россияне планируют вооружить их крылатыми ракетами Х-22.

Отмечается, что в течение следующих нескольких дней сохранится угроза боевого применения этих самолетов.

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К слову, 15 июня в Иркутской области России разбился самолет Ту-22М3 – авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета на берегу реки Ангара. По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя во время захода на посадку.

В Минобороны России впоследствии также подтвердили аварию и заявили, что экипаж успел катапультироваться, а угрозы жизни и здоровью летчиков нет.