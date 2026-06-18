Про це повідомив український моніторинговий канал єРадар.

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Чи є загроза ракетного удару?

Моніторингові канали повідомили про комунікацію пунктів управління стратегічної авіації Росії на бойових частотах. Водночас, як зазначається, наразі немає підстав стверджувати саме про підготовку до пуску ракет.

Станом на вечір в повітрі присутні борти Ту-95МС, які злетіли з аеродрому Оленья в Мурманській області, та Ту-22м3.

Але ми все ще не можемо стверджувати, що виліт здійснено з бойовою метою,

– додали автори моніторингових каналів.

Згодом в мережі уточнили, що декілька літаків Ту-22м3, ймовірно, здійснюють переліт на аеродром Енгельс – росіяни планують спорядити їх крилатими ракетами Х-22.

Зазначається, що протягом наступних декількох днів зберігатиметься загроза бойового застосування цих бортів.

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До слова, 15 червня в Іркутській області Росії розбився літак Ту-22М3 – аварія сталась під час планового навчально-тренувального польоту на березі річки Ангара. За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати відмова двигуна під час заходу на посадку.

У міноборони Росії згодом також підтвердили аварію та заявили, що екіпаж встиг катапультуватись, а загрози життю та здоров'ю льотчиків немає.