Вероятность нападения на Беларусь: обозреватель проанализировал угрозу для Украины

Британская разведка поделилась данными об угрозе со стороны белорусской армии – там считают, что в ближайшее время такой угрозы нет. Но то, что Беларусь как страна является угрозой для Украины, это факт.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что пока там у власти такой персонаж, как Лукашенко, а также пока идет война между Россией и Украиной – Беларусь воюет именно на стороне россиян.

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"Но, если рассуждать, сможет ли сейчас Россия использовать Беларусь для вторжения на нашу территорию – на данный момент мы этого не видим", – говорит Коваленко.

Подробно об угрозе со стороны Беларуси: смотрите видео

По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на количество белорусской армии и ее размещение. Сейчас мы можем наблюдать за тем, как на территорию Беларуси, российские оккупанты отправляют около 9 тысяч своих военных.

Но очень тяжело этих людей назвать военными – частично мобилизованные, так называемые "чмобики". Они не являются профессиональными военными, а также – их количество, оно не соответствует штатной комплектации батальоно-тактической группы,

– добавляет специалист.

Так, сейчас начала появляться информация, что россияне вместе с частично мобилизованными – посылают в Беларусь и боеприпасы с Дальнего Востока. Но это количество не соразмерно с тем количеством техники и боеприпасов, которые вывозятся с территории Беларуси для России.

Какова угроза наступления со стороны Беларуси