Вероятный теракт на ЗАЭС не пройдет мимо никого в мире: есть 2 варианта помешать планам Путина

Российские оккупанты завершили подготовку к вероятному теракту на ЗАЭС. Они уже разместили технику со взрывчаткой около 4 из 6 энергоблоков. Если враги отважатся на теракт, то эта катастрофа не обойдет весь мир. Впрочем, есть несколько вариантов как предотвратить планы агрессора.

Их 24 Каналу предположил военный эксперт, капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. Он оценил всеобщую вероятность теракта россиян.

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2 варианта предотвратить теракт

Угроза теракта на ЗАЭС нависла над Украиной еще с начала полномасштабной войны, когда россияне в первые недели приступили к ее минированию, отметил Тамар. Он предположил два варианта как можно предотвратить планы оккупантов и непосредственно Путина.

Это либо дерзкая антитеррористическая операция силами спецподразделений, либо общая военная операция, которая должна блокировать российские силы, расположенные на ЗАЭС, чтобы принудить их к капитуляции,

– отметил он.

Кгбшная ментальность Путина

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Вероятный теракт не пройдет мимо ни одной страны в мире. Более того, сейчас Путин может ощущать своеобразный подъем после неудачного похода Пригожина на Москву.

"То, что россияне могут пойти на теракт – более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия. Потому что это преступная кгбшная ментальность россиян", – добавил военный эксперт.

Григорий Тамар о предотвращении теракта на ЗАЭС: смотреть видео

Напомним, накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, к аварии на Запорожской АЭС также может привести не только заминирование, но и повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции. Оккупанты полностью разработали и утвердили план теракта. Ситуация очень серьезная.

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